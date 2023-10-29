أمطار رعدية تضرب 11 محافظة غدا.. وتحذير مهم من «الأرصاد» للمسافرين

تشهد عدة محافظات، غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب تعمل على حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية والفرعية وسط تحذيرات من «الأرصاد» إلى سائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات «بورسعيد، البحر الأحمر، البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، بني سويف، سوهاج جنوب سيناء» وتكون خفيفة إلى رعدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، كانت قد تعرضت محافظة البحر الأحمر أمس السبت إلى سقوط أمطار رعدية ورفعت الجهات المعنية في المحافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر المتوسط تكون خفيفة تتراوح ارتفاعها من نصف متر إلى متر وتكون شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يصل ارتفاعها إلى متر وتكون شمالية شرقية.

حالة الطقس غدا الإثنين

وتكون حالة الطقس غدا في المحافظات غائم جزئيا، وسجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت سرعتها 28 كيلو متر في الساعة، بينما سجلت أقل سرعة للرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 22 كيلو مترا في الساعة.