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دار الأوبرا تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

كتب:

هبة أمين
02:57 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة 3 أيام اعتبارا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر، بحسب بيان صادر منذ قليل.

حداد بسبب شهداء غزة

أصدرت دار الأوبرا المصرية، بيانًا اليوم، جاء فيه أنّه بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان الحداد العام، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة، حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، تقرر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة 3 أيام اعتبارا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.

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