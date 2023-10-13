حفلات «الويك إند» في دار الأوبرا وساقية الصاوي.. اعرف الأسعار وشروط الدخول

ينتظر الطلاب الإجازات والعطلات الأسبوعية لقضاء وقت ترفيهي ممتع بصحبة الأهل والأصدقاء، لاستعادة النشاط ومواصلة الجد والاجتهادة مرة أخرى، عقب قضاء عطلة «الويك إند».

حفلات الويك إند

واهتماما بما يبحث عنه الجمهور تستعرض «الوطن»، عروض حفلات دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي في عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند».

حفلات دار الأوبرا المصرية في الويك إند

وجاءت حفلات دار الأوبرا المصرية في الويك إند على النحو التالي:

- حفل سويت ساوند لمنير نصر، ويقام اليوم الجمعة 13 أكتوبر، في تمام الساعة 08:30 مساءا على المسرح الصغير.

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى، ويقام يوم السبت 14 أكتوبر 08:30 مساءا على المسرح الكبير.

حفلات ساقية الصاوي في الويك إند

وجاءت حفلات ساقية الصاوي في الويك إند على النحو التالي:

- حفل إيهاب عز الدين، يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءا، ويبدأ سعر التذكر من 120 جنيه.

- حفل أحمد ربيع، يقام يوم السبت الساعة 8 مساءا، ويبدأ سعر التذكرة من 100 جنيه.

- حفل هاني الشيباني، يقام يوم السبت الساعة الثامنة مساءا بقاعة النهر، ويبدأ سعر التذكرة من 150جنيه.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

يشترط لحضور حفلات دار الأوبر المصرية اتباع التعليمات الآتية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.