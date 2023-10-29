وكيل وزارة الإعلام العمانية: ندعو المجتمع الدولي لوقف عمليات الإبادة في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، بأن محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام العمانية، أوضح بأن هناك دعم ثابت للقضية الفلسطينية، ونحن مع إقامة دولة للفلسطينيين.

وقال وكيل وزارة الإعلام العمانية للقاهرة الإخبارية: نرفض كل ما يحدث من مجازر ترتكب في قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لحقن هذه الدماء ووقف النزيف اليومي، وعمليات الإبادة تجاه سكان قطاع غزة.