عميد «زراعة كفر الشيخ»: التغير المناخي يخفض الإنتاجية الحيوانية

قال الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، قضية تغير المناخ كأحد أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث يؤثر على العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الإنتاج الحيواني.

وأضاف عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، في كلمته خلال ندوة عن إنتاج اللحوم وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الحيوانية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وظهور الأمراض الجديدة.

6 إجراءات لتحسين الكفاءة

وأشار إلى أن تحقيق الإنتاج المستدام للبروتين الحيوانى تحت ظروف تغير المناخ يتطلب اتباع مجموعة من الاستراتيجيات، منها:

- تحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوانات من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

- تحسين إدارة المزارع.

- ترشيد استخدام الموارد.

- تقليل اعتماد الإنتاج الحيواني على الموارد غير المتجددة من خلال استخدام الأعلاف المستدامة.

- إعادة تدوير المخلفات.

- التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام أساليب الزراعة الذكية مناخياً.

تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

وأكد عميد زراعة كفر الشيخ، أن تحقيق هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لضمان إنتاج بروتين حيواني مستدام وآمن وصديق للبيئة.