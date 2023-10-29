برنامج تدريبي حول إنتاج اللحوم وسلامة الغذاء بـ«زراعة الإسكندرية»

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلم الدواجن، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ندوتها السنوية بعنوان «استراتيجيات الإنتاج المستدام للبروتين الحيواني تحت ظروف تغير المناخ» حاضر فيها كلا من الدكتور طارق حسن الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ.

زراعة الإسكندرية تناقش تطبيق أسس سلامة الغذاء

وقال الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلم الدواجن، إن اللقاء تناول سبل تفعيل الجهود المشتركة بين جامعة الإسكندرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعداد كوادر مؤهلة من المفتشين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة، التي وضعتها الهيئة لتكون بمثابة المرجعية الرئيسية لتطبيق أسس سلامة الغذاء في مصر.

ومن جهته أشار يحيى عيد، إلى قضية تغير المناخ كأحد أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث يؤثر على العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الإنتاج الحيواني، وسبل ترشيد استخدام الموارد وتقليل اعتماد الإنتاج الحيواني على الموارد غير المتجددة من خلال استخدام الأعلاف المستدامة.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ودوره الهام والحيوي في تداول الغذاء وسلامته في مصر.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بتنفيذ برنامج تدريبي عن مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية، وذلك لعدد 26 طالبا من أوائل خريجي كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.