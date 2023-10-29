لبنى عسل: استمرار قصف قطاع غزة.. والجميع يعيش حالة رعب شديدة 

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن هناك عمليات قصف مستمرة على قطاع غزة، وليس هناك مكان آمن، والمدنيون يعيشون حالة من الرعب الشديد، والمسألة خرجت عن السيطرة، الاستهداف أصبح يطول الجميع: «الإنسان الفلسطيني لم يجد أكل ولا شرب ولا دواء ولا قادر يروح في حتة يختبئ بها».

ضرب دور العبادة والمستشفيات

وأوضحت «عسل» خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الإنقاذ، سواء الكوادر الطبية أو الدفاع المدني لم يسلموا من الأذى والضرب حتى دور العبادة من المساجد والكنائس والمستشفيات تم استدافها.

إخلاء مستشفى القدس

وتابعت «عسل» أن الجميع يضع يده على قلبه، متمنين عدم تكرار كارثة مستشفى المعمداني بعدما قرأنا رسائل تحذير من قبل جيش الاحتلال بضرورة إخلاء مستشفى القدس قبل ضربها.