استشهاد 12 فلسطينيا في قصف مدفعي للاحتلال على غزة.. بينهم سيدة حامل

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، ووصل عدد من الشهداء والجرحي إلى مجمع الشفاء الطبي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدى الهجوم الأخير إلى سقوط 12 شهيدًا، بينهم سيدة حامل، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك نتيجة غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط قطاع غزة.

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتخطى 8000 فلسطيني

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة، هم من الأطفال والسيدات والمسنين.