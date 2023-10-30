«إذا كان للجدران أن تتحدث».. فلسطين تزين مهرجان «حي القاهرة الدولي للفنون»

ينطلق معرض «إذا كان للجدران أن تتحدث»، ضمن فعاليات مهرجان «حي القاهرة الدولي للفنون»، وهو جزء من موقع التراث العالمي لليونسكو في القاهرة التاريخية أيضا، لسرد قصص الماضي وعرض الفن المعاصر في مصر، مع الخلفية التاريخية لأحد أهم معالم القاهرة، قلعة صلاح الدين.

أكثر من 10 دول في معرض حي القاهرة للفنون

يشارك في المعرض دول من فناني الفن التشكيلي من دول: مصر – إيطاليا – تونس - أمريكا - الجزائر- البحرين- - العراق - الكويت – لبنان – فلسطين – المغرب – قطر -السعودية – السودان – سوريا – الإمارات.

المعرض يسرد صمت القصص التى تسردها الجدران

يصف المعرض نفسه من خلال جمل قصيرة قال فيها: «تشهد الجدران التي تحيط بنا بصمت على القصص والعواطف والتواريخ التي تتكشف داخل حدودها، إنها تحمل أسرار حياة لا تعد ولا تحصى، مرددة صدى الأفراح والأحزان واللحظات ذات الأهمية العميقة التي شكلت وجودنا».

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق من الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الخامسة عصرا.