الشرطة الأمريكية تعثر على مخدر Rx في منزل ماثيو بيري بعد وفاته

كشف موقع TMZ عن عثور الشرطة الأمريكية على مخدر Rx في منزل ماثيو بيري، بطل مسلسل الأصدقاء، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حمام منزله.

الطب الشرعي يجري اختبارا للفنان الراحل

وأكدت مصادر داخل شرطة لوس أنجلوس، أن قوات الشرطة لم تجد أي أدوية غير مشروعة في منزل الفنان الراحل، ولكنها وجدت مخدر Rx، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق، وعقار مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأوضح التقرير أن الطب الشرعي سيجري فحص سموم لجثمان الفنان الراحل للتأكد من تناوله أي أدوية قبل وفاته من عدمه.

وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل الأصدقاء

كان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء، الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على مدار عشرة مواسم، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته، وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.