رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الشرطة الأمريكية تعثر على مخدر Rx في منزل ماثيو بيري بعد وفاته

كتب:

محمود الرفاعى
08:34 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
ماثيو بيري

ماثيو بيري

كشف موقع TMZ عن عثور الشرطة الأمريكية على مخدر Rx في منزل ماثيو بيري، بطل مسلسل الأصدقاء، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حمام منزله.

الطب الشرعي يجري اختبارا للفنان الراحل

وأكدت مصادر داخل شرطة لوس أنجلوس، أن قوات الشرطة لم تجد أي أدوية غير مشروعة في منزل الفنان الراحل، ولكنها وجدت مخدر Rx، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق، وعقار مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأوضح التقرير أن الطب الشرعي سيجري فحص سموم لجثمان الفنان الراحل للتأكد من تناوله أي أدوية قبل وفاته من عدمه.

وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل الأصدقاء

كان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء، الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على مدار عشرة مواسم، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته، وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.

اقرأ المزيد:

انهيار والدي النجم ماثيو بيري لحظة رؤيته بعد وفاته

كيف تنبأ ماثيو بيري بوفاته في مسلسل Friends؟.. «رحل وحيدا»

«كنت أمسك يد والدي وأصلي».. ماثيو بيري يكشف سبب نهاية رحلته مع الإدمان

صلاة ودعاء وبكاء.. سر مشاركة ماثيو بيري في مسلسل Friends
بقلم محمود الرفاعى