آخر أخبار غزة الآن.. الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس ومخاوف من كارثة جديدة

يبحث مختلف الأشخاص في الوقت الحالي عن آخر أخبار غزة الآن، حيث خرج مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يؤكد أنه لا يمكن إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة لأنه يضم آلاف النازحين، مبينا صعوبة تنفيذ هذا الأمر في ظل مطالبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصف المنطقة التي تقع بها المستشفى في هجوم إسرائيلي غاشم مستمر ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أنه لا مكان آمن في غزة في الوقت الحالي.

تعليق الهلال الأحمر الفلسطيني حول آخر أخبار غزة الآن

وحول آخر أخبار غزة الآن، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، إنه يوجد أكثر من 14 ألف نازح داخل مستشفى القدس في غزة، لافتا إلى أن إخلاء مستشفى القدس يعني التخلي عن المرضى والأطفال الرضع، وسط مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لحماية مستشفى القدس وطاقمه، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته لمنع وقوع كارثة، مواصلا في بيانه: «وقود طواقمنا في غزة سينفد خلال ساعات»، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين حتى الآن إلى 10 آلاف شخص في الوقت الحالي في اليوم الـ 23 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعليق نتنياهو في ظل تطور أخر أخبار غزة الان

وتتطور آخر أخبار غزة الآن، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشف عن مرحلة جديدة من الحرب مع حماس، في الوقت الذي قصفت إسرائيل صباح اليوم الأحد مسجدا قريبا من مخيم للاجئين بالقرب من مستشفى في الوقت الذي أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 13 شخصا استشهدوا في الغارة وسط إصابة العشرات.