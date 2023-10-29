«الجنائية الدولية»: قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار

علق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الأوضاع في غزة، قائلا «إنه في وقت النهار على شاشات التلفاز نسمع أصواتا ليسوا ممثلين ولكن أطفال وأناس حقيقيين، وكأننا نشاهد المعاناة نفسها في الماضي، تلك القصص التي سمعتها في أماكن كثيرة في العالم في أوكرانيا ودارفور أو تلك الأصوات في الروهينجا في ميانمار أو المعاناة التي رأيناها في كابل.

نحتاج إلى القانون الآن أكثر من أي وقت مضى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية: «نرى تلك المعاناة وهي أكثر من المعتاد حتى، ونراهم مجددا في أماكن عدة، وفي أوقات مثل هذه منذ أن أصبحت المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية نحتاج إلى القانون الآن أكثر من أي وقت مضى وليس القانون باسمه النظري ولكن نحتاج لكي نرى العدالة تطبق على أرض الواقع ولها تأثير في حياتهم».

العدالة يجب أن تركز على الأساسيات

وتابع: «هذه العدالة يجب أن تركز على الأساسيات، وأن يكون أمرا ملموسا، ويجب أن تكون العدالة مثل شخص يستطيع الوثوق بها، ويعالج تلك الأزمات والمعاناة».