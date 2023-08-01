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مواعيد انقطاع الكهرباء بالسويس في شهر أغسطس 2023

كتب:

حمدي عبد الله
07:31 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
موعد انقطاع الكعرباء

موعد انقطاع الكعرباء

حددت رئاسة مجلس الوزراء، مواعيد انقطاع الكهرباء بالسويس في شهر أغسطس 2023، معلنة فترات تخفيف الأحمال لكل منطقة، التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، إذ أكدت محافظة السويس، التزامها بخطة ترشيد الكهرباء، ومواعيد تخفيف الأحمال بالمنشآت والمصالح الحكومية والشركات.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة السويس

أوضحت أحياء محافظة السويس، وفقا لبيان رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة السويس في شهر أغسطس 2023 لكل منطقة وحي، بحسب الجداول المعلنة.

موعد انقطاع الكهرباء في السويس

ووفقا للجداول المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء، فإن موعد انقطاع الكهرباء في السويس، يمكن للمواطنين الاطلاع عليه من هنـــــــــا

- قطع الكهرباء من الساعة 12:00 حتى الساعة 1:00

-  قطع الكهرباء من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00

- قطع الكهرباء من الساعة 2:00 حتى الساعة 3:00

- قطع الكهرباء من الساعة 3:00 حتى الساعة 4:00

- قطع الكهرباء من الساعة 4:00 حتى الساعة 5:00

- قطع الكهرباء من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:00

- قطع الكهرباء من الساعة 6:00 حتى الساعة 7:00

- قطع الكهرباء من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00

- قطع الكهرباء من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00

- قطع الكهرباء من الساعة 9:00 حتى الساعة 10:00

- قطع الكهرباء من الساعة 10:00 حتى الساعة 11:00

قطع الكهرباء من الساعة 11:00 حتى الساعة 12:00

الأماكن المستهدف قطع الكهرباء بها

وذكر بيان رئاسة مجلس الوزراء، أن الأماكن المستهدف قطع الكهرباء عنها هي: 

حي فيصل: مساكن الإيواء والرحاب وشارع ناصر والفردوس وبيوت الطلبة والتوفيق، وتقسيم حسن الأسمر وأبراج الروضة، وتعاونيات الشركة العربية والمميز ومدينة 24 أكتوبر.

حي الجناين: أبو عارف والشعراوية وعرب المشروع والمشروع وأبو ترك والكراوي. 

حي الأربعين: منطقة الإيمان 2، وجزء من حي الكويت كفر أحمد عبده الجديد.

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