جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في شبرا وروض الفرج اليوم

أعلنت الحكومة مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، في إطار خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، موضحة أنّه سيتم البدء في خطة تخفيف الأحمال، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر، في مختلف المحافظات.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج

وأعلنت جداول الحكومة، مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، بحسب رقم المجموعة 1، يكون موعد الفصل من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة ظهرا، كما يلي.

- مساكن أبو دومة وشارع عبيد.

- مساكن الكورنيش.

- شارع طوسون والعروسي.

- ش ابو الفرج وش علي محمود طه وش طوسون.

- ش روض الفرج وش فخر الدين.

- ش محمد عبد الوهاب.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج

وأعلنت جداول الحكومة، مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، بحسب رقم المجموعة 4، لمواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، فموعد الفصل من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة ظهرا، كما يلي.

- روض الفرج.

- ش عبيد.

- ش دنشواي ش جاد المولى.

- ش ذو الفقار ش الزراق.

- ش عبيد ش كومبكت.

- ش حنا واصف وش جسر البحر.

- ش طاهر غنيم الشرابية.

- ش شيكولاني شبرا مصر.

- ش العطار والترعة البولاقية.

- ش أحمد حلمي.

- ش العمرة الجسيمة الزاوية.

- ش الشركات.

- ش كامل همام وترعة الجلاد الزاوية.

- الأميرية.

- ش الشركات.

- ش قبلي المسابك من 15 مايو.

- ش بيومي عودة - نادي البلاستيك.

- ش عرفة - أرض عودة.

- ش عمر بن الخطاب الزاوية.

- أرض أيوب ومساكن أطلس.

- ش أحمد حشاد الزاوية.

- ش الحرية الزاوية.

- ش المساكن الشعبية مساكن باتا.

- ش حسن الهلاوي ومساكن الزاوية.

- ش سعد سليم عبود.

- ش السعد وزين العابدين وتقسيم بولين.

- ش الحايس وأبو الفضل الساحل.

- ش الخمراوية وش القضاعي.

- ش الشيخ ومسجد الرحمة.

- مساكن شرق السكة الحديد الشرابية.

- ش عبد الحميد الديب وش شبرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج

وجاءت مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، بحسب رقم المجموعة 6، موعد الفصل من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة مساء.

- جامع أبو الفضل وش شبرا وش طاهر القديم.

- ش شبرا وش دنشواي الساحل.

- ش أبو الفضل وش الغمراوي الساحل.

- ش جسر البحر وش أحمد الزناتي الساحل.

- ش المقسمي وتقسيم اليازجي الساحل.

- ش القضاعي وش الخمراوية.

- ش الترعة البولاقية.

- ش شبرا وش قطة شبرا مصر.

- ش الترعة البولاقية وش أحمد بدوي.

- ش ابن الكوارني.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج

وجائت مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج، بحسب رقم المجموعة 7، موعد الفصل من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة ظهرا، كما يلي.

شبرا:

- ش التاج ش مدرسة الراهبات شبرا مصر.

- ش أحمد حلمي وش هريدي.

- ش أحمد حلمي وش زهران شبرا مصر.

- ش محمد حجازي وش جزيرة بدران.

- ش المقصي وزكريا الحريري.

- ش ابن الرشيد وش المناخ.

- ش وش العريشي شبرا مصر.

- ش ابن الكوراني.

- ميدان السوق وش ترعة جزيرة بدران روض الفرج.

- ش علام عبد الله وش الورداني.

- جزء ش مسرة.

- ش الحللي روض الفرج.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج

وجائت مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في شبرا وروض الفرج ، بحسب رقم المجموعة 8، موعد الفصل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

- ش طوسون وش يوسف جاد.

- ش شبرا وش طوسون.

- ش شبرا وش الترعة.

- ش الكرجي شبرا مصر.