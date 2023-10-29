سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: يجب عقد قمة عربية طارئة لوقف جرائم الاحتلال

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، دعا لعقد قمة عربية طارئة بشأن التصعيد العسكري من قبل إسرائيل على قطاع غزة، موضحا أنه يتمنى أن تعقد القمة سريعا لوجود موقف عربي موحد لكبح جيش الاحتلال والتصدي لجرائمه.

يجب على القادة العرب الاتفاق سويا

أضاف السفير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر سكايب، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القادة العرب يجب عليهم أن يقفوا سويا لتوجيه رسالة قوية للعالم، مشيرا إلى أن فلسطين أمام قيادة مجنونة لا تفرق بين طفل وشيخ وتغتال وتنفذ عملية إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.

أهمية قمة السلام

وأشار إلى أن مصر عقدت قمة القاهرة للسلام فور بدء عملية الإبادة من قبل جيش الاحتلال، ولابد أن تعقد القمة العربية الطارئة سريعا لكي يقف الزعماء العرب وقفة واحدة، ليس في وجه إسرائيل فقط بل العالم أجمع.