وزير الصحة الفلسطينية: نسبة إشغال المستشفيات بغزة تصل إلى أكثر من 150%

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن نسبة إشغال المستشفيات تصل إلى أكثر من 150%، في حين أن مجمع الشفاء الطبي وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف، وهو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة الفلسطينية مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية السفيرة دايكي بوتزل، وذلك لبحث الوضع الصحي والإنساني في فلسطين.

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة كارثي

وأطلعت وزيرة الصحة الفلسطينية، الوفد الألماني على مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، مبينة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وأن العديد من المستشفيات توقف فعلًا عن العمل بسبب القصف والعدوان ونفاد الوقود.

ضرورة العمل على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى غزة

وأكدت «الكيلة» على ضرورة العمل على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع لعلاج المرضى والجرحى، لمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر من التي تواجه غزة هذه الأيام، كما حذرت من التهديدات المستمرة لمستشفيات قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، والتي كان آخرها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر.

وزيرة الصحة الفلسطينية: لا يمكن إخلاء المستشفيات

وناشدت وزيرة الصحة المجتمع الدولي للتدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، التي طالها القصف والقتل والتدمير، وقالت إن استمرار الصمت العالمي هو ضوء أخضر لتنفيذ إسرائيل تهديداتها بإخلاء مستشفى القدس، وما قد يعنيه ذلك من قصف وشيك، وتابعت أنه لا يمكن إخلاء المستشفيات، فهي مليئة بالمرضى والمصابين، فضلا عن آلاف النازحين.