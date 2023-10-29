نهال عنبر تتطوع في الهلال الأحمر دعما لغزة

أعلنت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مشاركتها في تعبئة صناديق أدوية مع جمعية الهلال الأحمر لصالح شعب غزة.

ونشرت نهال عنبر مجموعة صور خلال تعبئتها صناديق الأدوية، معلقة: «مع الهلال الأحمر المصري».

نجوم الفن يشاركون مع الهلال الأحمر

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الانضمام إلى جمعية الهلال الأحمر لتعبئة صناديق الغذاء والأدوية لأجل فلسطين وكان أبرزهم الفنانة دينا الشربيني والتي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام: «أنا موجودة اليوم في الهلال الأحمر المصري، وأشعر أنه أقل شيء أستطيع القيام به من أجل إيصال تلك المساعدات لأشقائنا في فلسطين».