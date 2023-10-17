نهال عنبر بعد ضرب مستشفى المعمداني: حسبي الله ونعم الوكيل

أبدت الفنانة نهال عنبر، عن حزنها الشديد، بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

نهال عنبر تدين ضرب مستشفى المعمدانى

وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن بجانب الشعب الفلسطيني، وقلوبنا توجعنا بعد رؤيتنا الصور التى تنتشر بعد كل قصف، حسبي الله ونعم الوكيل».

وتبرع الفنانات، أثناء تواجدهم بالوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها اتحاد النقابات الفنية، التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وشارك بها عدد كبير من الفنانين.

وكان فى مقدمة الحضور، خالد الصاوي، اشرف زكي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد.محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوي خطاب، وفاء عامر، جمال عبد الناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي.