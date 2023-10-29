مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من استهداف الاحتلال للمستشفى: ستحدث فوضى

قال محمد أبو سليمة مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، إن الجميع يعلم أن مجمع الشفاء، عبارة عن مستشفى مركزي يتم نقل الحالات له من جميع قطاع غزة، من رفح حتى بيت حانون، موضحًا أن المستشفى بمثابة العصب الصحي لقطاع غزة، وإذا استهدف العدو الاسرائيلي هذا المستشفى، فسيتسبب في فوضى ولن يكون هناك مكانا لعلاج المصابين.

المستشفى استقبل مفوض الإونروا

وأوضح مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه تم انشاء مستشفى مجمع الشفاء الطبي سنة 1946، ويضم جميع التخصصات، ويقدم خدمات لكل أبناء قطاع غزة، وقبل أيام استقلبنا مفوض الإونروا كما استقبلنا مفوض الصليب الأحمر، وممثل الصحة العالمية، ونستقبل كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى قطاع غزة بمجمع مستشفيات الشفاء الطبي.

مجمع الشفاء الطبي مفتوح للطواقم الدولية والعربية والإسلامية

ولفت مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي بغزة، إلى أن مجمع الشفاء الطبي مفتوح لكل الطواقم الدولية والعربية والإسلامية، لكن الاحتلال يريد تشكيل ضغط على هذا المجمع وإيقاف الخدمات الصحية، والآن يتم تهديد مستشفى القدس الهلال الذي يبعد عن المستشفى بمسافة 3 كيلو متر، ويريد أن يضرب كل شئ مثلما قصف مستشفى المعمداني».