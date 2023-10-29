سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الغرب تجاهل قتل أكثر من 3 آلاف طفل في بلادنا

قال عبدالرحمن الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إنه على القادة العرب دعم غزة من خلال البترول والتجارة والعلاقات الدبلوماسية والضغط على تل أبيب، لافتا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يريد إبادة شعب قطاع غزة.

مجلس الأمن رفض وقف إطلاق النار إنسانيا

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية سكايب، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع الأوروبي تجاهل قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني، مبينا أن مجلس الأمن رفض وقف إطلاق النار إنسانيا في ظل أن أزمة أوكرانيا لم يكن بها عدد الضحايا الذين سقطوا في الحرب على غزة.

الاتحاد الأوروبي يجب أن يضغط على دولة الاحتلال

وواصل: «لماذا لم يضغط الاتحاد الأوروبي على دولة الاحتلال بعد قطع الاتصالات عن غزة، مبينا أن البيانات الأوروبية تدين الفصائل الفلسطينية وترى أحقية تل أبيب في ارتكاب الجرائم الإنسانية، ويريدون نكبة جديدة لفلسطين».