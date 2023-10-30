مواعيد زيارة أقدم أديرة العالم في البحر الأحمر.. يعود إنشاؤه للعصر البيزنطي

كشف مسئولو الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، أن دير الأنبا بولا وهو أقدم أديرة العالم بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، يستمر في استقبال الزائرين حتى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر وهو موعد بدء الصوم الميلاد ويسمح بدخول الدير وحضور القداس الإلهي.

مواعيد زيارة دير الأنبا بولا

وأشار الأب شارو بيم افا بولا وكيل دير الأنبا بولا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن موعد زيارة دير الأنبا بولا ثلاثة أيام من كل أسبوع وهي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لافتاً إلى أن مواعيد الزيارة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء موعد قفل الأبواب الخارجية.

وأكد أن الدير يستمر في استقبال الزائرين حتى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل إذ أن التواجد داخل الدير الأثري وقت المسموح به للزيارة فقط وشددت الكنيسة على الزائرين الالتزام بالتعليمات أثناء الزيارة.

دير الأنبا بولا أقدم أديرة العالم

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن دير الأنبا بولا من أقدم أديرة العالم ويقع بمنطقة الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر و يعتبر أهم المعالم الأثرية في البحر الأحمر وأكبر أديرة الأقباط الأرثوذكس ويعود إنشاؤه للعصر البيزنطي في حقبة القرن الرابع الميلادي وتم تشييده على هضبة مرتفعة يضم كنيسة القديس (بولا) وهي مشيدة فوق المغارة، ويبدأ طريق الدير بعد مسافة خمسة وعشرين كيلو من قرية الزعفرانة متفرعا من الطريق الرئيسي الزعفرانة غارب بامتداد اثنتي عشر ونصف داخل الصحراء الشرقية.