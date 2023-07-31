الأنبا بولا لـ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: التميز ليس بدخول كلية معينة

وجه الأنبا بولا، مطران طنطا، كلمة لأولياء طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2023، نصح خلالها بعدم الضغط على الأبناء في اختيار الكليات، وعدم الحزن بسبب الدرجات.

الأنبا بولا يوجه كلمة لأولياء الأمور

وقال الأنبا بولا في برنامج «أنا وبيتي»، المذاع على قناة «مي سات»، إحدى القنوات الفضائية القبطية، وتقدمه الإعلامية نانسي مجدي، إن «السعادة والتميز ليس بدخول كلية معينة أو جامعة معينة»، مشيرًا إلى أن كل طالب بذل مجهودا خلال الدراسة، وأولياء الأمور لم يقصروا في شيء، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

مطران طنطا ينصح بعدم الضغط على الأبناء

وحذر مطران طنطا أولياء الأمور بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلا «أوعوا تشعروا الولاد بأنكم غير فخورين بنتيجتهم في الثانوية العامة، وألا تشعروهم بأنه يجب أن يدخلوا كليات طب، وصيدلة، وهندسة».

وأوضح، أنه يمكن أن يدخل الطالب كلية غير تلك الكليات ويحقق نجاحا فيها، لذا على أولياء الأمور تشجيع أولادهم في تلك الفترة والتخطيط معهم للنجاح في دراستهم الجامعية، ووضع طموحات جديدة لهم.

وأتاحت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس بالدركات كاملة.