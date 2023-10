اقتحام مطار في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من دولة الاحتلال «فيديو»

خرج العديد من المتظاهرين اليوم بدولة داغستان، لدعم فلسطين والتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، فور توارد الأنباء بهبوط طائرة بمطار داغستان قادمة من دولة الاحتلال، إذ اقتحموا المطار، وأجبرت الطائرة على تغيير وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام روسية تأكيدها اقتحام مطار في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من دولة الاحتلال.

وداغستان، هي إحدى الجمهوريات ضمن روسيا الاتحادية، وتقع في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين.

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russia’s north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv