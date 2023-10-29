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اقتحام مطار في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من دولة الاحتلال «فيديو»

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:55 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
اقتحام مطار داغستان

اقتحام مطار داغستان

خرج العديد من المتظاهرين اليوم بدولة داغستان، لدعم فلسطين والتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، فور توارد الأنباء بهبوط طائرة بمطار داغستان قادمة من دولة الاحتلال، إذ اقتحموا المطار، وأجبرت الطائرة على تغيير وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام روسية تأكيدها اقتحام مطار في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من دولة الاحتلال.

وداغستان، هي إحدى الجمهوريات ضمن روسيا الاتحادية، وتقع في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين.

احتشاد المتظاهرين داخل المطار

كما أظهرت لقطات، حشدًا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة من دولة الاحتلال، والتي ستهبط في داغستان، وتم تحويل الرحلة إلى مطار آخر في المدينة.

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بقلم محمد عبدالعزيز