رتيبة النتشة: إسرائيل تعتبر قرارات الأمم المتحدة «لا لزوم لها».. (فيديو)

كشفت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أنّ هناك مثل عبري شائع، يقول «الأمم المتحدة لا لزوم لها»، وبالتالي، وهذا ما يفسر أن دولة الاحتلال لا تهتم بالمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة منذ زمن بعيد.

وأضافت «النتشة»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي، مساء اليوم الأحد: «هذا الأمر يحدث اليوم في ظل التغطية الأمريكية الأوروبية لتبرير العمليات الإسرائيلية، ووصفها بأنها للدفاع عن النفس».

ولفتت إلى صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، بموافقة 120 دولة، وامتناع 45 دولة، لوقف إطلاق النار، وفتح المساعدات الإنسانية، وأعقب ذلك مباحثات واتصالات بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تطبيق القرار على أرض الواقع، بفتح الممرات الإنسانية، وإدخال ما يلزم من مساعدات إلى قطاع غزة، لأن ما وصل حتى الآن 7 قوافل فقط، تعتبر «نقطة في بحر» بالنسبة للمستلزمات التي يحتاج إليها قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية.

وواصلت: «تبرز الحاجة إلى الكثير من المواد الطبية اللازمة لإجراء العمليات بشكل أساسي، والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية، بجانب الماء الصالح للشرب، وكل هذه الأمور مازالت عالقة على الجانب المصري من المعبر، مع تعنت إسرائيلي، وتفتيش دقيق في كل ما يدخل».