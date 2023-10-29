سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الدعم الأمريكي لإسرائيل جريمة

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن هناك دعما أمريكيا كبيرا لإسرائيل لشن حربها على غزة، لافتا إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة جريمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية سكايب، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل جرائم إسرائيل ضد أهالي غزة موثقة أمام العالم، موضحا أن الإعلام الغربي والأوروبي يتجاهل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأشار الفرا، إلى أن الأولوية الآن هي النظر إلى حل القضية الفلسطينية لإحلال السلام في المنطقة، مشددا على أن موجة العنف ستعود على المنطقة إذا لم تحل القضية الفلسطينية، ولابد من حل عادل للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.

رئيس وزراء إسبانيا دافع عن القضية الفلسطينية

ونوه بأن رئيس وزراء إسبانيا دافع عن القضية الفلسطينية وطالب بوقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هناك بعض القادة الأوروبيين وأمريكا يريدون تغيير التاريخ، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتوثق تاريخ القضية الفلسطينية من يوم 7 أكتوبر.

استنكار فلسطيني للموقف الألماني

واستنكر السفير موقف ألمانيا بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أنه كان يتمنى أن يكون لها موقفا مشرفا من القضية الفلسطينية.