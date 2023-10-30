«رياضة السويس»: أنشطة النادي الثقافي بمركز شباب الجناين هدفها صقل المهارات

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ندوة تثقيفية بعنوان «ترسيخ قيم الولاء والانتماء» بمركز شباب الجناين بالقطاع الريفي لمحافظة السويس.

ندوة توعوية وتثقيفية بمركز شباب الجانين في السويس

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، إدارة الشباب، ندوة توعوية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء، أمس، ضمن خطة الوزارة للنادي الثقافي عن شهر أكتوبر 2023 لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب الجناين.

أنشطة رياضية وثقافية عديدة

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النادي الثقافي بمركز شباب الجناين يشمل أنشطة عديدة للشباب مثل ندوات توعية، مسابقات ثقافية، وورش عمل تدريبية عن الشعر وكتابة القصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي والخط العربي والأفلام القصيرة، وكذلك الإنشاد الديني والترانيم، وزيارة المعالم داخل المحافظة، ويهدف إلى تنمية ورفع الوعي الثقافي والديني والفني لدى الشباب وتنمية وصقل المهارات الإبداعية.

مفهوم الولاء والانتماء

تحدث الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير عام الدعوة مديرية الأوقاف السويس عن مفهوم الولاء والانتماء والقيم المجتمعية، التي يجب أن يتحلى بها الشباب ويقتدوا بها، وكيفية الانتماء والولاء من المنظور الديني والمجتمعي لإيجاد جيل محب لمستقبل وطنه، إن الانتماء وزيادة الوعي الثقافي للفرد يؤدي إلى التميز وقوة وتماسك المجتمع، وأرشد الشباب بعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.