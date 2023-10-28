«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم مفتوح للتوظيف.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى شركات تمويل المشروعات وذلك في السابع من نوفمبر المقبل.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل اليوم التوظيفي ومقر وميعاد انعقاده والوظائف الشاغرة وشروط القبول في الوظائف، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل اليوم التوظيفي

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم توفير وظائف عدة خلال اليوم التوظيفي من ضمنها وظيفة أخصائي تمويل.

الحقوق والمميزات

-تأمين طبي واجتماعي

-رواتب مجزية

-إجازات سنوية

-نظام حوافز

عدد أيام العمل

العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس

شروط القبول بالوظائف

-مؤهل عالٍ فقط

-ذكور وإناث

- السن لا يزيد عن 35 سنة

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين فى التقديم على الوظائف خلال اليوم التوظيفى المفتوح ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/ddA5et3T4h

مقر وميعاد انعقاد اليوم التوظيفى

ينعقد اليوم التوظيفى يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 من الساعة 10صباحا الى الساعة 3 مساء بمحافظة الأقصر - شارع سعد زغلول متفرع من شارع المحطة بالمحافظة.