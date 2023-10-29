شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بالشرق الأوسط.. ما القصة؟

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تُعد أول مدينة صديقة للبيئة فى منطقة الشرق الأوسط بفضل تنفيذ 31 مشروعاً أسهمت فى جعلها مدينة خضراء تحافظ على البيئة وتحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال الطاقة الشمسية والنقل الذكى والحلول الرقمية.

وأكد «فودة» لـ«الوطن» أن شرم الشيخ شهدت إنجازات لمستها جميع وفود دول العالم، التى شاركت فى مؤتمر المناخ، الذى انعقد بالمدينة فى نوفمبر من العام الماضى، مضيفاً أن شرم الشيخ تضم 250 أوتوبيساً، منها 120 تعمل بالكهرباء و130 بالغاز الطبيعى، و40 سيارة لتحسين البيئة، وتعمل من خلال تنقلها لرصد جودة الهواء.

وتابع: «كما تشمل المنظومة إتاحة دراجات تشاركية، وفقاً لنظم مؤمّنة للتحصيل بينها 45 دراجة هوائية، ورصد مسارات تحرك هذه الدراجات، وتضم 150 سيارة كهربائية، و250 تاكسى ذكياً، إضافة إلى تشغيل 24 موقفاً ذكياً».

وأشار «فودة» إلى تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ «نبق» على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات، وبطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 42 جيجاوات/ ساعة فى السنة تكفى لتغذية ما يزيد على 6 آلاف غرفة فندقية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 250 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المشروع سيُسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية بـ500 ألف طن خلال 25 عاماً، وهى فترة عمر المشروع، الذى يخدم منطقة نبق السياحية شاملة الفنادق والمنتجعات السياحية وسكن العاملين بقطاع السياحة.

وذكر محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ تضم 10 محطات للشحن بالغاز، وتم إنشاء مركز التحويل المتنقل لتقديم خدمات تحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فضلاً عن تدشين 50 نقطة بأماكن مختلفة لشحن السيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء.

وتابع: «تم إنشاء 10 محطات للدراجات التشاركية باستخدام نظام الـQr code، و3 محطات للطاقة الشمسية، ومحطات شحن بالكهرباء، كما تم تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى «مستشفى خضراء» صديق للبيئة، وتركيب محطة للطاقة الشمسية بطاقة 30 كيلووات لخدمة المستشفى، إلى جانب تركيب محطة لتنقية المياه وتركيب وحدة للتشخيص والاتصال الطبى عن بُعد وتوفير سكوترات كهربائية صديق للبيئة مجهّزة ببعض تجهيزات سيارات الإسعاف لتقديم خدمات الإسعاف، والتوسّع فى المساحات الخضراء وإنشاء الحديقة المركزية».

وعن المساحات الخضراء بشرم الشيخ، قال «فودة»، إنه جرى التوسّع فى المساحات الخضراء وزراعة نحو 4 آلاف نخلة و200 شجرة مثمرة وإنشاء الحديقة المركزية على مساحة 40 فداناً بمنطقة المثلث الأخضر، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وأقيمت الحديقة المركزية على مساحة خضراء 25 فداناً ومسارات للمشاة بطول 2500 متر لتضم أماكن للترفيه للزوار، وإنشاء مركز للاستدامة وشاحنات المحمول التى تعمل بالطاقة الشمسية وخدمة الـ«واى فاى» ضمن الحلول الرقمية.

واستكمل: «تم إنشاء المنطقة الخضراء بجوار حديقة السلام فى محيط قاعة المؤتمرات الكبرى بتصميمات رائعة تدل على بيئة نظيفة خضراء، تمت إقامتها على مساحة 11 ألف متر مربع وتضم مبانى صديقة للبيئة، وإنترنت فائق السرعة، لاستضافة الجهات والمنظمات المتقدّمة بمبادرة تنفيذ مشروعات خضراء تهدف إلى الحد من التلوث البيئى، وتضم أيضاً نافورة على شكل زهرة اللوتس يزيد ارتفاعها على 5 أمتار، و5 ممرات لعرض الصور والمشروعات الصديقة للبيئة، وبها قاعات صديقة للبيئة مزودة بجميع المرافق، منها حمامات خاصة لذوى الهمم».

وعن تطوير التجمعات البدوية والوديان، أكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولى اهتماماً ملحوظاً بقطاع الإسكان وتطوير وإنشاء التجمعات البدوية الجديدة تهدف إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة، لتكفل «حياة كريمة» للمواطنين، فضلاً عن إتاحة فرص عمل حقيقية لمواطنى هذه التجمّعات، إلى جانب تشييد 4 تجمعات بدوية وتدشين تجمع وادى السعال الذى تبلغ مساحته 5510 أفدنة، وتنفيذ 470 بيتاً بدوياً بتكلفة 61٫1 مليون جنيه.