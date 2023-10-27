متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بعرض فيلم «دهب»

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف شرم الشيخ عرض فيلم «دهب» للفنان أنور وجدي وفيروز وإسماعيل ياسين، وذلك على هامش احتفال المتحف باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، لما يحتوي الفيلم على مشاهد من شوارع مصر القديمة وأمثال واستعراضات من التراث السمعي لهذه الفتره الزمنية.

إظهار أهمية السينما في الحفاظ على التراث السمعي والبصري

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان، اليوم أن عرض فيلم دهب بمتحف شرم الشيخ جاء لإظهار أهمية السينما في الحفاظ على التراث السمعي والبصري، لافتًا إلى أن عرض الفيلم داخل المتحف حضره العديد من الأسر المقيمة بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن دخول تلك الأسر للمتحف كان بالمجان.

المتحف اليوناني الروماني يستقبل مجموعة من طلاب المدارس

وفي ذات السياق، أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية استقبل اليوم، مجموعة من طلاب مدرسة النيل المصرية ومدرسة چيرار، إذ حرص الطلاب على التعرف على القطع الأثرية وسيناريو العرض المتحفي، كما أشادوا بشرح أثري المتحف لمحتويات المتحف وحسن الاستقبال والضيافة.