«الأرصاد»: سحب رعدية مصحوبة بأمطار على شرم الشيخ

أظهرت الصورة الصادرة عن الأقمار الصناعية، أنّ مدينة شرم الشيخ تقع تحت تأثير السحب الرعدية حاليا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عنها قبل قليل، أنّه من المتوقع أن تشهد المدن المطلة على خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون للسحب، يصاحبه سقوط الأمطار.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.