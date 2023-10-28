مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، على مدار يومي 24، 25 أكتوبر بمسرح السلام، اللقاءات الخاصة باختبارات للمتقدمين بالورش بالمهرجان في دورته الثامنة.

مازن الغرباوي رئيس المهرجان

وتشكلت لجنة الاختبارات في اليوم الأول، من المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، وفي اليوم الثاني المخرج مازن الغرباوي والدكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث.

وتضمنت الاختبارات مجموعة من الأسئلة عن المتقدمين وأسباب مشاركتهم بالورشة، وقدم المتدربين مجموعة من المشاهد التمثيلية، حيث قدمت لجنة الاختبارات تقيمهم من خلالها، وكذلك ناقشت اللجنة المتقدمين عن أسباب تقدمهم للورش، واختيارهم لبعضها، وشهدت مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش حضور كبير ولافت.

المهرجان ينطلق 25 نوفمبر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة.