في رصد لحظة بلحظة لأخر التطورات في غزة، أعلنت مصادر في قطاع غزة، استشهاد عدد من المواطنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين مساء اليوم الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووصل عدد شهداء القصف على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة إلى 12 شهيدا منهم سيدة حامل، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على أحياء أخرى منها النصيرات ووسط القطاع.

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة

ولمعرفة لحظة بلحظة لأخر التطورات في غزة، فقد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بنايات سكنية ومنازل بها سكان في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتم قصف منطقة بيت لاهيا شمال القطاع وقصف آخر خلف مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال القطاع، ونتيجة للقصف فقد بقي أشخاص مصابين وعالقين تحت الأنقاض في عدة منازل قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

لحظة بلخطة.. ما آخر التطورات في غزة ؟

وبمتابعة لحظة بلحظة لآخر التطورات في غزة، فقد تم قصف منزل عائلة شامية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وسط إصابة العشرات مع قصف أيضا شمل منزل عائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع مع استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في ظل قصف بحرية إسرائيل والمدفعية والطائرات مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتقصف إسرائيل بشدة منطقتي النصيرات والبريج وسط القطاع، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري، ووصل عدد الضحايا إلى 8071 شهيدا.