«التمريض» تزور حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للتأكيد على دعم النقابة له

زار وفد من النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعبده رفعت وكيل نقابة التمريض، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في توليه فترة رئاسية جديدة.

وبدورها أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، أن النقابة العامة للتمريض بأعضائها على مستوى الجمهورية يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد مطويات خاصة بإنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في عدة مجالات على رأسها الصحة على مدار السنوات الماضية، وتوزيعها على أطقم التمريض على مستوى الجمهورية.

وثمنت نقيب التمريض، دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التي تستهدف الرعاية الصحية للمواطنين، وكان من أبرز نتائجها إعلان خلو مصر من الالتهاب الكبدي الوبائي «فيروس C».

دعم نقابة التمريض للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وبدورهم أكد وفد النقابة خلال اللقاء، على دعمهم الكبير للمرشح عبدالفتاح السيسي، وأعلنوا عن حرصهم على التوعية في كل المحافظات بإنجازات المرشح الرئاسي ليس فقط في مجال الصحة، ولكن أيضا في كل المجالات التي تستهدف تحسين حياة المواطن، وذلك من خلال نشر الوعي بين أعضاء النقابة بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، دعما لاستمرار المرشح الرئاسي في استكمال مسيرة التنمية.

ومن جانبها قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن النقابة العامة للتمريض هي أحد أقدم النقابات المهنية، والتي تعمل على تدريب أعضائها وتنمية قدراتهم وتطبيق الرعاية الشاملة لأعضائها، وتضم عدداً كبيراً من الأعضاء العاملين.

وبدوره أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمهنة التمريض وبالدور الذي يقومون به خصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث يقع عليهم عبء كبير في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في القطاع الطبي عموما في لقطاع التمريض خصوصا من ناحية التدريب وتطوير المهارات، فضلا عن التوسع في إنشاء عدد كبير من كليات التمريض والعمل على تحسين الأجور والحوافز.