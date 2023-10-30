أبرز أماكن السياحة الشتوية بالوادي الجديد.. مزارات تأخذك إلى عالم من المتعة

مع بداية التوقيت الشتوي في محافظة الوادي الجديد، يبدأ المواطنون في البحث عن أبرز رحلات السفاري والسياحة الشتوية والتي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد لاحتوائها على كثير من المناطق التي يمكن الاستمتاع بها.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المزارات السياحية التي يمكن الاستمتاع بها وخاصة مع بداية التوقيت الشتوي في الوادي الجديد.

قال محسن عبد المنعم مدير الهيئة المصرية للسياحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة الوادي الجديد من أهم المحافظات التي تتمتع بالسياحية الشتوية فهناك العديد من المزارات المهمة ومنها:

مزارات مركز الخارجة

معبد هيبس

من أهم المعابد والمزارات السياحية في مصر، ويبعد نحو 1 كم شمال مدينة الخارجة، والمعبد يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والبلطمية والفارسية والرومانية، وهو المعبد الوحيد المتبقي من العصر الفارسي.

آبار بولاق

وتبعد عن مدينة الخارجة نحو 28 كم إلى الجنوب، وهي آبار متدفقة ذاتيا تنبع من عمق يصل إلى ألف متر، ودرجة حرارتها 28 درجة مئوية، وتحيط بها مساحات كبيرة من الخضرة، وأثبت التحليل المعملي احتواء مياهها على عناصر معدنية لها كثير من الفوائد العلاجية.

كما يتنشر بالقرب منها الكثبان الرملية الناعمة التي تستخدم في علاج أمراض المفاصل مثل: الروماتويد، والالتهاب العظمي المفصلي، وآلام الغضاريف.

معبد الناضورة

يقع على ربوة مرتفعة في الجهة الشرقية الجنوبية لمعبد هيبس، بنى هذا المعبد في العصر الروماني أوائل القرن الميلادي، ومازال به بقايا لكتابات هيروغليفية ونقوش بارزة، وسُمي المعبد بهذا الاسم لأنه استخدم في عصر المماليك للاستطلاع، حيث يكشف الطريق من مسافة بعيدة.

آبار ناصر

تقع على بعد 18 كم جنوب مدينة الخارجة، وهي عبارة عن ثلاث آبار مختلفة تتجمع في حمام للسباحة، ويستخدم المسبح لعلاج الأمراض الروماتيزمية، والآلام المزمنة، والأمراض الجلدية.

مزارات مركز الداخلة

قرية القصر الإسلامية

وتقع على بعد 22 كم شمال مدينة موط، وتتميز بالعديد من الآثار الإسلامية التي يقصدها السياح للتعرف عليها والاستمتاع بها، ومن أشهر آثارها جامع الشيخ نصر الدين، الذي يعتبر من أقدم الجوامع الباقية على حالتها في مصر، كما يوجد بها عدة مساجد من العصر التركي والمملوكي، كما توجد بها محكمة شهيرة تعود للعصر الفرعوني.

قرية البشندي

القرية كل مساكنها مبنية على الطراز الفرعوني، ويوجد بها معبد مدفون بالرمال يرجع للأسرة الـ 19 الفرعونية، كما توجد أيضا المقبرة الرومانية لحكام هذه المنطقة منذ القرن الأول الميلادي، وهناك المقبرة الإسلامية للشيخ بشندي وسميت باسمه، وكانت تستعمل لتعليم القرآن، ويقع جنوب القرية معبد بربيعة وهو من العصر الروماني وشيد من الحجر الرملي.

مقابر المزوقة

تقع على مسافة 37 كيلومترا من مدينة «موط»، وهي عبارة عن جبانة ترجع إلى العصر الروماني وتضم مقابر منحوتة في الصخر، وعليها نقوش زاهية للطيور والماء ومزارع الشعير والنخيل، وكذلك نقوش للتحنيط.

مزارات مركز الفرافرة

الصحراء البيضاء

ذات الشهرة الواسعة التي يقصدها السائحون من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها الطبيعي.

بئر 6

ويقع على بعد 6 كيلومترات غرب مدينة الفرافرة، وبالقرب منه توجد قرية سياحية كبيرة تضم مطعمًا وكافتيريا وحمام للسباحة، بالإضافة إلى العديد من المساحات الخضراء.