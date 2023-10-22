السفير الفلسطيني لـ«التنسيقية»: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر إقليميا ودوليا

قال دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر ليست الشقيقة الكبرى فقط ولكنها مؤثرة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطيني بالقاهرة.

وضع خطة تحرك لفتح أفق سياسي لحل الدولتين

وأكد اللوح، أن الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية يقدرون الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الغاشم، والعمل على إنهاء الحصار ووضع خطة تحرك من قبل القمة لفتح أفق سياسي لحل الدولتين، مضيفًا أن القمة عملت على إجهاض رفض أمريكا لوقف العدوان ودعمها لإسرائيل بالسلاح والبوارج الحربية وبكل أشكال المساندة والدعم.

وناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.

تطبيق بنود مبادرة السلام العربية

كما تطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو؟ وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار؟

أدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.