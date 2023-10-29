الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم مستشفى القدس تستمر في عملها وترفض الإخلاء

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك أكثر من 19500 إصابة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي العدد الذي يتضاعف يوميًا، من الإصابات الناتجة عن الهجمات المتكررة، أدى إلى مأساة.

«حنجل»: المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية تمامًا

وأكد «حنجل» خلال مداخلته، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نقصا شديدا في المواد الطبية، والأجهزة الطبية أيضًا، بالإضافة إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، حتى الآن غير كافية تمامًا، وهناك ضرورة قصوى إلى مضاعفتها، لسد حاجة المستشفيات التي تتعامل، مع آلاف الجرحى.

«حنجل»: استشهاد ما يقرب من 122 طبيبا

وتابع «حنجل»، أنه في الوقت الحالي، تعمل الكوادر الطبية على مدار الساعة، يسترقون ساعة واحدة للراحة، لذا فإن عليهم أعباء كبيرة جدًا، واستشهد منهم ما يقارب من 122 شخصا، و4 أشخاص من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك، فإن الطواقم الطبية في مستشفى القدس رفضت الإخلاء وأكدت استمرار عملها.