انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة

أفاد تليفزيون فلسطين، في نبأ عاجل، بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المنطقة منذ ساعات اليوم الأحد.

القصف على قطاع غزة

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، جددت القصف مساء اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.

وأضافت أن مستشفيات القطاع كشفت عن وصول جثامين نحو 32 شهيدا نتيجة الغارات، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة لإيجاد ناجين من مناطق القصف أو انتشال جثامين الشهداء.