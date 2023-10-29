وزير فلسطيني سابق: «الجنائية الدولية» يمكنها محاكمة دولة الاحتلال

قال نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم دولة الاحتلال في غزة وحتى لو لم تكن تل أبيب عضوًا وليس شرطاً عضويتها حتى لا تحاكم إذ أن تل أبيب في عزلة مطلقة عن الوضع الدولي كله لكنها تحاول بين الوقت والآخر أن تتبرأ بحجة عدم عضويتها.

وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on»، على أن الحائل الوحيد في ذلك هو الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال حتى لا تفرض عليها تلك العقوبات، قائلاً: «الولايات المتحدة هي الحائل لكن المحاكمة الدولية قائمة أدبيًا ومعنويًا منذ اليوم الأول الذي سقط فيه أول شهيد طفل فلسطيني».

وبيّن أن الوضع على مستوى العالم كالمجتمع الدولي بدأ يتغير مؤخرًا كثيرًا بنحو أكثر إيجابية مقارنة بالأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي.

وحول مكالمة بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: يحاول أن يضفي موقفا أخلاقيا على سياسة لاأخلاقية تمارسها واشنطن هو عمليا يخاطب الكونجرس والرأي العام الأمريكي وينافق حتى يحصل على أصوات من يدعمون إسرائيل.

وأوضح أنه لم يعد مضموناً أن يبقى كلاً من بايدن في سدة الحكم للفترة القادمة مع تراجع شعبيته ولا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يجد صورا جيدة له قبل خروجه كأطول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.