رياح وأمطار رعدية تضرب 9 محافظات خلال الساعات المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على بعض المحافظات مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التى تتحول إلى ضباب مع تحذيرات للمسافرين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية وتحسباً لوقوع الحوادث.

أماكن سقوط الأمطار الساعات القادمة في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة تشير التوقعات تعرض 9 محافظات وهي «سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية» وتكون متوسطة إلى رعدية تصل نسبتها إلى 50% على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض المحافظات إلى نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وعن حالة الأمواج تكون خفيفة إلى معتدلة في البحر الأحمر والمتوسط إذ يتراوح ارتفاعها من نصف متر إلى متر.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم، فيما تشهد محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر طقس مشمس أحيانا.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية بتعرض المحافظات إلى سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة مع انخفاض في درجات الحرارة.