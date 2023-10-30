عمرو الفقي: «القاهرة الإخبارية» قدمت أفضل تغطية للأحداث الجارية

علق عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المقال الذي كتبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في صحيفة الأهرام، موضحا أن مؤسسة الأهرام من أقدم 15 مؤسسة صحفية على مستوى العالم وهو ما يعتبر مصدر فخر للمصريين.

مقال الرئيس السيسي في الأهرام تقديرا للإعلام المصري

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، أن مقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جريدة الأهرام أمر لم يحدث من قبل، وهو ما يعتبر تقديرا للإعلام المصري ككل وليس مؤسسة للأهرام فقط.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بفكر جديد

وأشار الفقي إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بفكر جديد، مشيدا بالنجاح الذي حققته قناة «القاهرة الإخبارية» الفترة الماضية، مشددًا «أفضل القنوات في تغطية الأحداث الجارية من حيث السرعة والمصداقية».