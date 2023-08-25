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عمرو الفقي: «المتحدة» صممت على تكريم يحيى الفخراني في مهرجان الدراما

كتب:

شريف سليمان
08:41 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشيخ صالح كامل له إسهاماته الكبيرة جدا في مجال الدراما والسينما المصرية، وكان من أكبر الداعمين للفن المصري، مواصلا: «نحب أن نشكره على إسهاماته في الفن المصري، وأشكر السعودية أنها من أكبر الداعمين للفن المصري سواء في مهرجان الرياض أو قناة mbc».

مفاجأة «المتحدة» الفنان يحيى الفخراني 

وأضاف «الفقي»، في كلمته خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، في العلمين: «مكنش ينفع نبقى بنحتفل بـ60 سنة دراما ومنحتفلش بعملاق من عمالقة الدراما المصرية الدكتور يحيى الفخراني الذي أبدع في أعمال عديدة أمتعتنا كلنا، لم يكن موافقا أن يحصل على تكريم، لكن الشركة المتحدة صممت على تكريمه، وحبينا نعمله مفاجأة».

يحيى الفخراني: الحب أساس نجاح كل عمل فني

إلى ذلك، قال الدكتور يحيى الفخراني: «أريد أن أقول إنه لا يوجد عمل فني ينجح إلا ويكون الحب موجودا بين عناصره الرئيسية، المنتج والمخرج والممثلين وعامل الإكسسوار وعامل البوفيه.. بالحب يمكننا تقديم أعمال عظيمة.. شكرا جزيلا، وكل سنة وأنتم طيبون».

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