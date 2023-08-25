مراسلة DMC: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين استثنائي.. وكلمة عمرو الفقي شهدت مفاجآت

قالت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة «dmc» من مدينة العلمين، أن مهرجان العلمين أوشك علي الانتهاء، والذي قد تم انطلاقة في شهر يوليو 2023 تحت شعار «العالم علمين» أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، أمس استقبلت مدينة العلمين أهم مهرجان فني وهو مهرجان القاهرة اللدراما في نسختة الثانية.

كنا حاسيين أن الصوت وصل مصر

وتابعت مراسلة قناة «dmc» خلال رسالة علي الهواء ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة «DMC»،أن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كانت استثناشية، بداية من التنظيم الأكثر من الرائع، وافتتاح المهرجان حتي ختامة، حيث بدأ الحفل بالألعاب النارية من الفنان أحمد عصام «كنا حاسيين أن الصوت وصل لحد مصر والإسكندرية»، ثم كلمة الفنان يحي الفخراني رئيس المهرجان في نسختة الثانية، ثم كلمة الفنان كريم عبد العزيز، وقام بتهنئة جمهور الفن والدراما.

تكريم الشيخ صالح كامل

وتابعت أنه كانت هناك كلمة لعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، الذي كان بها أكثر من فجأة وهي تكريم الشيخ صالح كامل لإسهاماته العديدة في الدراما، وقال خلال كلمته: «مينفعش نكون موجودين في مهرجان الدراما بنحتفل بـ60 سنه دراما علي أذاعة أول عمل درامي مصري ومنحتفلش بالفنان يحي الفخراني».