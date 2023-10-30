لحظة الهجوم على طائرة تقل إسرائيليين في داغستان الروسية (فيديو)

اقتحم متظاهرون مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، ذات الغالبية المسلمة في القوقاز بعد تردد أنباء عن هبوط طائرة آتية من دولة الاحتلال ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية وتحويل مسار الرحلات، بحسب «القاهرة الإخبارية».

المتظاهرون فتشو السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين

وكان المتظاهرون قد دخلوا مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين.