التليفزيون الفلسطيني يعلن عن أسماء شهداء قطاع غزة

أعلن التليفزيون الفلسطيني عن أسماء ما يزيد عن 7 آلاف من شهداء قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وقُسمت الأسماء على حسب الفئات العمرية.

الفئات العمرية لشهداء غزة

وقُسمت الفئات إلى ثلاثة ألوان، اللون الأحمر يبرز الفئة العمرية بين 0 و4 أعوام، واللون الأخضر يبرز الفئة العمرية بين 5 و17 عامًا، واللون الأبيض يبرز الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا، واللون الرمادي يبرز الفئة العمرية فوق الـ 60 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية على فيسبوك الخاصة بالتليفزيون الفلسطيني: «أسماء ضحايا الإبادة في غزة فلسطين شارك أسماء أكثر من سبعة آلاف إنسان فلسطيني استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في هذا المنشور، دونت الأسماء، كما تم تصنيفهم حسب الفئة العمرية، اللون الأحمر يبرز الفئة العمرية بين 0 و4 أعوام، اللون الأخضر يبرز الفئة العمرية بين 5 و17 عامًا، اللون الأبيض يبرز الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا، اللون الرمادي يبرز الفئة العمرية فوق الـ 60 عامًا، هذه ليست مجرد أسماء، بل أشخاص قتلوا وسط حرب وحشية، تذكروا أسماءهم».

الدعاء للشهداء

وانهالت التعليقات ما بين دعاء للشهداء أو دعاء على الجانب الصهيوني.