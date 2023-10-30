حدث في غزة ليلا.. توغل بري إسرائيلي واشتباكات عنيفة وبيان عاجل للجيش الصيني

شهد قطاع غزة الفلسطيني، هجمات شرسة خلال ساعات الليل، إذ حاولت قوة تابعة لجيش الاحتلال التوغل داخل القطاع من الشمال؛ لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية والتي كبدتها خسائر فادحة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سقوط إصابات بصفوف جيش الاحتلال خلال محاولة التوغل البري، إذ أصيب 3 جنود بإصابات بالغة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ورافق الهجوم البري الذي نفذته وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، قصفا مدفعيا مكثفا وغطاء ناري عنيف نفذته طائرات جيش الاحتلال، إذ تعرضت عدة مناطق في شمال قطاع غزة لقصف عنيف.

وخلال محاولة سيارات الإسعاف نقل المصابين من المدنيين في جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

آليات الاحتلال تتوغل في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بريا في القطاع لكيلومترين تقريبا.

وتابعت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الآن باقتحام مدينة جنين، بينما تواصل قصف قطاع غزة بشكل مكثف.

بيان عاجل للجيش الصيني

من جانبه، طالب الجيش الصيني في بيان له بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

يأتي ذلك، فيما كشفت تقارير أمريكية عن أن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، لتقديم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات التي يقوم بها ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الاحتلال يطالب الصحفيين بمغادرة حدود قطاع غزة فورا

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوقوع ‏قصف عنيف استهدف تل الهوى وحي الزيتون في غزة.

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين مغادرة حدود قطاع غزة فورا.