متى تبدأ الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة؟.. باق أيام قليلة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل لبدء الدعاية الانتخابية، وذلك بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح ونشرها في الجريدة الرسمية.

موعد توقف الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، كما حددت يوم 29 نوفمبرموعدا لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

موعد توقف الحملة الانتخابية في الداخل

وحددت الهيئة يوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر على أن يكون يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.