عاجل.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، عن استمرار الطقس الضبابي على معظم الطرق في مصر، بما في ذلك الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنّ الطقس الضبابي يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، ما قد يتسبب في وقوع حوادث، لذا حذّرت السائقين من القيادة بسرعة عالية أو في ظروف غير آمنة.

وأكدت الهيئة أنّ الطقس الضبابي يشمل محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

انخفاض الرؤية الأفقية على طرق القاهرة

وناشدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات، بالقيادة بحذر وتجنب السرعات على الطرق، نظرا للشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيث وصلت الرؤية الأفقية الآن على بعض الطرق في القاهرة الكبرى إلى نحو 2000 متر.

مستوى الرؤية الأفقية على بعض المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فإنّ مستوى الرؤية المسجلة حاليا على بعض المحافظات، جاء كما يلي.

- الإسكندرية 3000 متر.

- أسيوط 3000 متر.

- المنصورة 500 متر.

- الإسماعيلية 2000 متر.

- فايد 1500 متر.

- سيوة 1200 متر.

- أنشاص 1000 متر.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس الضبابي والشبورة الكثيفة مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة على المسطحات المائية والزراعية خلال ساعات الليل المتاخرة، وتأثير منخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه رياح حارة.