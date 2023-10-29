تعليق الدراسة في عدة مدن بالسعودية غداً بسبب الطقس.. تعرف عليها

كشفت عدة إدارات تعليمية بالمملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة غداً الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق، إذ رفع المركز الوطني للأرصاد حالة الإنذار إلى الأحمر، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

أماكن تعليق الدراسة في السعودية غداً

وجاءت المناطق التي تم إعلان تعليق الدراسة غداً في السعودية، بسبب سوء أحوال الطقس والتقلبات في مدن:

- تبوك وقراها

- القنفذة

- الليث

- أضم

- بلقرن

- ظهران الجنوب

- عسير

- محايل عسير

- النماص

- سراة عبيدة

- تهامة

- منشآت التدريب التقني والمهني في القوز والقنفذة وحلي وعسير

- رجال ألمع

حالة الطقس غدًاً في السعودية

وبحسب المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، فإن عدداً من المناطق، منها جازان، والمدينة المنورة، ومكة، وتبوك، والقنفذة، والليث، وأضم، وبلقرن، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، يتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المركز، في بيان حالة الأرصاد حتى يوم الجمعة المقبل في السعودية، أن تلك المناطق تشهد بعض الظواهر الجوية، مثل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وحتى ظهور صواعق رعدية.