حالة الطقس ودرجات الحرارة في قطاع غزة غدا.. أمطار وانخفاض الحرارة

بعد مرور ما يقرب من 20 يوما على بدء الحرب في قطاع غزة، واستمرار قصف جيش الاحتلال الوحشي الذي كاد يدمر القطاع بالكامل، لازالت أنظار العالم تتجه نحو غزة وفلسطين، إذ يأمل الكثيرون إنهاء تلك الحرب الدموية، ويتساءلون عن أحوال حالة الطقس أيضا خوفا من تعرضهم لموجة طقس باردة.

حالة الطقس في غزة وفلسطين غدا

وأعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حار نسبيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، كما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، كما تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وحركة البحر وارتفاع الموج تكون خفيفة.

درجات الحرارة في غزة وفلسطين

وجاءت درجات الحرارة في غزة، كالتالي:

- غزة: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- القدس: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- رام الله: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنين: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- طوباس: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- أريحا: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- بيت لحم: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- رفح: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.