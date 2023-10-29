حالة الطقس غدا الاثنين 30-10-2023.. مائل للحرارة وشبورة مائية كثيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 30-10-2023، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار رعدية غدا

فيما تشهد حالة الطقس غدا بخلاف تكون شبورة مائية كثيفة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الإثنين30-10-2023:

درجات الحرارة غدا الإثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.